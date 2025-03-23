Вильфанд спрогнозировал для 2025 года место в пятерке самых теплых в истории

Войти в пятерку самых теплых в истории наблюдения может 2025 год. Об этом в воскресенье, 23 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Отдельно Вильфанд упомянул, что на состояние атмосферы сильно влияет температура океана, так как передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 5 марта сообщил, что температура воздуха весной 2025 года на территории России будет в пределах или чуть ниже нормы. Он также отметил, что прошедшая зима в стране стала второй самой теплой в истории наблюдений.