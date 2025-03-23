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Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА над регионами России

Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 59 БПЛА над регионами России
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — следует из публикации военного ведомства в Telegram.

Уточняется, что 29 БПЛА перехватили над территорией Ростовской области, 20 — над территорией Астраханской области, по три БПЛА — над территориями Воронежской и Волгоградской областей, два дрона — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территориями Курской и Саратовской областей.

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Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

Ранее, 22 марта, в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 47 БПЛА ВСУ. Уточняется, что 12 БПЛА перехватили над территорией Воронежской области, 11 — над Белгородской областью, шесть дронов — над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью, три — над Астраханью и по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Также были уничтожены семь дронов над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

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