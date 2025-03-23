В Ахтубинске в результате атаки БПЛА повреждено несколько зданий
В городе Ахтубинске Астраханской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено несколько зданий. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщает врио главы муниципального образования города Александр Сиваков.
«Есть фиксация осколков. Имеются частичные повреждения зданий», — написал он в своем Telegram-канале.
Сиваков уточнил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры безопасности. Он призвал жителей Ахтубинска сохранять спокойствие и соблюдать правила поведения при атаке беспилотников.
Накануне, 22 марта, сообщалось об атаке вражеского БПЛА по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали два человека. Врио губернатора Юрий Слесарь сообщил, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17-го этажа в высотке в Пролетарском районе. Позже он уточнил, что пострадавшие получили резаные раны.