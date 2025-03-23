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Администрация Эрдогана опровергла информацию об ограничении телевещания

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Фото: REUTERS/Tolga Uluturk
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Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье, 23 марта, опровергла информацию об отданном приказе телевизионным каналам прервать прямые эфиры на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Все прямые трансляции на телевидении были прекращены по приказу RTÜK (Высший совет по радио и телевидению. — Ред.)», — сообщалось в некоторых печатных изданиях и СМИ, а также распространялось в социальных сетях. Это утверждение не соответствует действительности», — говорится в политическом заявлении, опубликованном в Х (бывш. Twitter).

RTÜK напомнил, что наказания, включая долгосрочное приостановление вещания и аннулирование лицензии, могут быть применены к вещательным организациям, которые ведут вещание вне рамок закона.

К нарушению закона относятся: призывы к общественности выйти на улицы, заявления от имени незаконных организаций, предвзятая вещательная деятельностью, нарушающая права личности, а также заявления и передачи, оскорбляющие и угрожающие государственным деятелям, членам судебных органов, проводящим расследования, сотрудникам служб безопасности и правоохранительных органов.

В связи с этим представители совета призвали не прекращать прямую трансляцию, а соблюдать положения вышеупомянутого закона, пояснили в ведомстве.

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Ранее в этот день телевидение Турции остановило прямые трансляции протестов. В настоящее время в эфире продолжают вести обсуждение текущей ситуации, однако зрителям показывают заранее записанные выступления политиков или информацию об уже произошедших событиях.

В ходе акций протеста полиция задержала почти 350 человек. Накануне также сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в этот день проходили также в Анкаре.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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