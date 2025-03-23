По меньшей мере 18 человек погибли в результате новых ударов ЦАХАЛ по Газе
По меньшей мере 18 человек погибли в результате новых ударов Израиля по сектору Газа. Об этом 23 марта сообщил Al Jazeera.
«По меньшей мере 18 палестинцев были убиты в результате израильских атак на Газу в последние часы», — проинформировал телеканал.
Уточняется, что израильские войска ведут интенсивный огонь в районе Рафаха, Нусейрат и Эль-Бурейдж.
22 марта в ХАМАС заявили о готовности обсудить прекращение огня в Газе. Представители движения подчеркнули, что считают необходимым, чтобы Израиль соблюдал соглашение о прекращении огня, а также заявили, что движение придерживается сделки и готово проявить всю необходимую гибкость ради заключения соглашения о всеобъемлющей приостановке боевых действий в секторе Газа.
18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.