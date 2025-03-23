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Советник Милея назвал аргентинцев проблемой в собственной стране

Аргентинский советник Рейдель: проблема страны заключается в самих аргентинцах
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Фото: TASS/AP/Ennio Leanza
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Глава консультативного совета президента Аргентины Хавьера Милея — Демиан Рейдель — заявил, что проблемой страны являются сами ее жители. Об этом 22 марта сообщает интернет-газета Ámbito Financiero.

«У нас большая территория, у нас есть источники энергии, у нас есть вода. И всё это в холодном климате, что является вишенкой на торте для охлаждения ИИ-систем. И это в зоне, где нет вооруженных конфликтов, цунами, землетрясений. <…> Конечно, проблема с этой зоной в том, что она населена аргентинцами, и именно эту проблему нам предстоит решить», — сказал он в рамках форума для бизнесменов, инвесторов и госслужащих IEFA 2025.

В своей речи чиновник также выразил недовольство тем, что страна не вызывает достаточно доверия у иностранных инвесторов из-за нестабильной экономики. При этом он отметил, что в распоряжении государства есть значительные природные ресурсы, в числе которых он назвал литий, нефть, а также «огромный сельскохозяйственный потенциал».

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6 марта аргентинский депутат Факундо Манес из оппозиционной партии «Гражданский радикальный союз» подал в суд на советника президента Аргентины Хавьера Милея Сантьяго Капуто после поступивших угроз. Кроме того, в заявлении, поданном в электронном виде, Манес просит предоставить защиту себе и своей семье.

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