В Приморье группа людей открыла стрельбу из автомата в воздух

В городе Артем группа лиц открыла стрельбу из автомата в воздух. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщает прокуратура Приморского края.

«Предварительно установлено, что в ночное время 22 марта 2025 года на территории Артемовского городского рынка группа лиц демонстративно производила выстрелы из предмета, похожего на автомат», — следует из сообщения ведомства в Telegram.

Результаты проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц»), на контроле у прокуратуры города.

Личности правонарушителей устанавливаются.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что суд отправил под домашний арест открывшего стрельбу около детского сада в Новой Москве мужчину. Отмечается, что ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Срок домашнего ареста составит один месяц и 29 суток. Стрельба произошла 14 марта. Мужчина вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после выстрелил из травматического пистолета в сторону ее знакомого.