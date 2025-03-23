Две передачи Овечкина обеспечили победу «Кэпиталз» над «Флоридой»

Российский хоккеист Александр Овечкин, который в настоящее время выступает нападающим и капитаном американского клуба «Вашингтон Кэпиталз», обеспечил победу своей команде в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз». Матч состоялся в субботу, 22 марта.

В принимающей команде голы забили Коннор Макмайкл (4-я минута), Джон Карлсон (13), Энтони Бовилье (15), Том Уилсон (21), Дилан Строум (21) и Эндрю Манджипане (26).

У «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт (7), Сет Джонс (14) и Джона Гаджович (15).

Овечкин не забросил в ворота ни одной шайбы, но пять раз попал в их борт. Он провел на льду 20 минут и за это время совершил две успешные передачи Дилану Строуму и Эндрю Манджипане, которые забили два последних гола. Матч завершился со счетом 6:3.

Ранее, 21 марта, Овечкин забросил 888-ю шайбу в своей карьере, установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35 и более голами и сократил отставание от рекорда нападающего Уэйна Гретцки до шести шайб.