Полицейского облили кислотой во время массовых протестов в Стамбуле

Полицейский был облит кислотой во время массовых протестов оппозиции против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом 23 марта сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X (Бывш. Twitter).

«Кислота была брошена в одного из наших полицейских во время демонстрации, состоявшейся сегодня вечером в Сарачхане (одном из районов Стамбула. — Ред.)», — написал чиновник.

Он обратился к участникам протестов и посоветовал «тщательно подумать, какую юридическую ответственность они берут на себя».

«Еще раз подчеркиваю: мы никогда не допустим вандализма или тех, кто угрожает миру и безопасности нашей страны», — заявил министр.

В ходе акций протеста полиция задержала почти 350 человек. Накануне также сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в этот день проходили также в Анкаре.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.