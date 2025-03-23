В Эквадоре из-за разлива нефти под угрозой оказалась работа крупнейшей ГЭС

Разлив нефти произошел у крупнейшей в Эквадоре гидроэлектростанции (ГЭС) Coca Codo Sinclair, расположенной на севере страны на реке Кока. Об этом 22 марта министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов республики сообщило в сети X (бывш. Twitter).

«Министерство сообщает, что в эту субботу, 22 марта 2025 года, примерно в 06:00 (14:00 мск), был зарегистрирован разлив нефтепродуктов из трубопровода Шушуфинди – Кито в секторе Сан-Франсиско-де-Борха, кантон Эль-Чако, провинция Напо», — проинформировала пресс-служба ведомства.

В настоящее время оперативные службы работают над установкой плавучего заграждения на реке Кока выше по течению от водозаборной инфраструктуры завода Coca Codo Sinclair, чтобы не допустить воздействия на гражданскую инфраструктуру главной гидроэлектростанции страны.

В ведомстве уточнили, что Coca Codo Sinclair работает и приносит 1 100 МВт национальной энергетической системе.

«В ближайшие часы будет принято решение о том, будет или нет остановлена работа ГЭС, чтобы защитить ее электромеханическую инфраструктуру», — отметило министерство.

До этого, 1 декабря 2024 года, стало известно об утечке топлива на нефтепроводе «Дружба» в Польше. В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. PERN превентивно отключила одну из насосных подстанций. Польская компания — оператор по обслуживанию трубопровода «Дружба» PERN до конца внутреннего расследования не стала отрицать никакие из версий о причинах произошедшего, в числе которых намеренное повреждение.