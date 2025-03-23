Телевидение Турции остановило прямые трансляции протестов

В Турции телеканалы прекратили транслировать в эфир массовые антиправительственные акции протеста, начавшиеся в связи с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В настоящее время в эфире продолжают вести обсуждение текущей ситуации, однако зрителям показывают заранее записанные выступления политиков или информацию об уже произошедших событиях, уточняет ТАСС.

Тем не менее некоторые телеканалы всё же пропускают в эфир репортажи своих корреспондентов с места событий. Однако это делается исключительно в рамках блока новостей.

Ранее глава Высшего совета по радио и телевидению Турции Эбубекир Шахин заявил, что СМИ, которые будут призывать аудиторию присоединиться к протестам, могут столкнуться с лишением лицензии и приостановкой своего вещания. Также попасть под эти ограничения можно и за «предвзятое освещение» протестов.

В ходе акций протеста полиция задержала почти 350 человек. Накануне также сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в этот день проходили также в Анкаре.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.