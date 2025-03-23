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Минобороны показало эвакуацию трофейной техники ВСУ из курского приграничья

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Министерство обороны России 23 марта показало кадры эвакуации и последующего ремонта трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была получена в ходе боев в приграничном районе Курской области.

«Очередные образцы трофейной техники были доставлены в расположение Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с поля боя из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ», — сообщили в ведомстве.

Всего усилиями ремонтно-эвакуационных подразделений были приведены в рабочее состояние украинская БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21 «Град», американская БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi.

«Эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава. Вторым этапом была проведена непосредственно операция по эвакуации трофейной боевой техники ВСУ», — уточнили в Минобороны.

Сообщается, что в скором времени будет принято решение, как эта техника будет использована.

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14 марта ВС РФ приступили к вывозу трофейной техники ВСУ из курского приграничья. На видео представлены боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортеры М-113, бронемашины «Козак» и другая техника, брошенная противником по всему курскому направлению. Для эвакуации техники военные сначала исследуют путь с помощью беспилотника, после чего приходят саперы.

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