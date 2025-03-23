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Эксперт рекомендовал диабетикам отказаться от сладких крепленых вин

Эксперт Суслянок: диабетикам нужно отказаться от сладких крепленых вин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Крепленые вина с добавлением виноградного спирта содержат много сахара, который в сочетании с алкоголем перегружает поджелудочную железу и печень. Об этом 22 марта рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Суслянок в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что изначально важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, хоть и у него есть положительные свойства. Вино может улучшить обмен веществ, препятствует образованию тромбов в крови, укрепляет сердечную мышцу и др.

Отдельно он отметил, что людям, страдающим от диабета, рекомендуется отказаться от крепленных вин, так как они отличаются высоким содержанием сахара. Эксперт предложил им обратить внимание на натуральные вина, в которых алкоголь образуется в процессе брожения.

Эксперт уточнил, что десертное полусладкое вино может содержать от 50 до 120 г сахара на 1 л, а сладкое — около 150 г.

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Ранее, 17 марта прошлого года, пресс-служба Минсельхоза сообщила, что с 1 апреля 2025 года вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт». ГОСТ, впервые детально описывающий лучшие практики по оформлению винных карт на предприятиях питания, был утвержден приказом Росстандарта 11 ноября.

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