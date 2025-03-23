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Прокуратура Турции ходатайствовала об аресте мэра Стамбула Имамоглу

CNN Türk: прокуратура Турции запросила у суда арест мэра Стамбула Имамоглу
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Фото: Global Look Press/Oliver Berg
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Прокуратура Турции потребовала арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу о коррупции и терроризме. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает телеканал CNN Türk.

Уточняется, что Имамоглу был направлен в суд с ходатайством о его аресте. Решение судебных органов будет известно позднее.

«Несмотря на то что в отношении меня выдвигается ряд обвинений, в том числе в террористической деятельности, я не имею никакого отношения к террористической организации», — следует из показаний Имамоглу в рамках расследования по делу о терроризме, которые он дал в прокуратуре.

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Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечают, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.

На акцию в поддержку задержанного мэра Стамбула 22 марта собралось порядка миллиона человек.

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