Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз» в субботу, 22 марта, отличился двумя голевыми передачами.
Это позволило Овечкину увеличить свой показатель до 1007 очков за карьеру и выйти на девятое место в истории лиги, сравнявшись с легендарным канадским нападающим Филом Эспозито, сообщает «Газета.Ru».
«Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
Овечкин 11 марта рассказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.