Маск рассказал о призывающей к геноциду белого населения партии в ЮАР
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) есть крупная политическая партия, которая призывает к геноциду белого населения страны. Об этом 23 марта американский предприниматель Илон Маск сообщил в сети X (бывш. Twitter).
К публикации он прикрепил видео с мероприятия ЮАР, на котором звучал лозунг, призывающий к насилию в отношении фермеров-африканеров и белых фермеров.
«Целая арена скандировала об убийстве белых людей. Месяц назад правительство ЮАР приняло закон, легализующий изъятие имущества у белых людей по своему усмотрению и без какой-либо оплаты. Где возмущение? Почему нет освещения в традиционных СМИ?» — прокомментировал Маск.
Американский госсекретарь Марко Рубио 14 марта объявил посла Южно-Африканской Республики в США Эмрахима Расула персоной нон грата и обвинил его в ненависти к государству и американскому президенту Дональду Трампу. 7 марта Трамп сообщил, что США прекращают всю федеральную помощь Южно-Африканской Республике.