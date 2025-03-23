ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Вооруженные формирования Украины за сутки совершили 11 обстрелов по территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 марта сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.
В результате обстрела ранения получили десять мирных жителей, в том числе ребенок 2015 года рождения. Повреждения также получили три жилых дома, легковой автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.
В ходе ликвидации последствий от атак пострадали четыре сотрудника МЧС России, а также автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) и автоцистерна МЧС.
Десять атак зафиксировали на горловском направлении и одну — на светлодарском. В общей сложности было выпущено 36 единиц различных боеприпасов.
21 марта мэр Иван Приходько сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины на Горловку в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель.