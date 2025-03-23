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ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

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Фото: Global Look Press
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Вооруженные формирования Украины за сутки совершили 11 обстрелов по территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 марта сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.

В результате обстрела ранения получили десять мирных жителей, в том числе ребенок 2015 года рождения. Повреждения также получили три жилых дома, легковой автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.

В ходе ликвидации последствий от атак пострадали четыре сотрудника МЧС России, а также автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) и автоцистерна МЧС.

Десять атак зафиксировали на горловском направлении и одну — на светлодарском. В общей сложности было выпущено 36 единиц различных боеприпасов.

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21 марта мэр Иван Приходько сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины на Горловку в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель.

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