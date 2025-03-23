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В Иране обнаружили месторождение сурьмы на 7 тыс. т
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В Иране обнаружили месторождение сурьмы на 7 тыс. т

Fars: в Иране обнаружили месторождение сурьмы на 7 тыс. т
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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На юго-востоке Ирана было обнаружено месторождение одного из редкоземельных металлов — сурьмы примерно на 7 тыс. т. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Как заявляет иранская государственная организация по разработке и модернизации месторождений (IMIDRO), сурьма используется при изготовлении полупроводников и аккумуляторов, а также в оборонной промышленности, в частности, при разработке «плазменного оружия».

По оценкам экспертов, в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан находится до 10% мировых запасов сурьмы.

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20 марта президент США Дональд Трамп поручил министру иностранных дел Соединенных Штатов Дугу Бергаму в течение 10 дней составить список всех федеральных земель с месторождениями полезных ископаемых. Кроме того, он подписал указ, согласно которому министр обороны Пит Хегсет и министр энергетики Крис Райт должны содействовать привлечению частного капитала к проектам по добыче полезных минералов.

Ранее, 18 марта, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в сфере редкоземельных металлов РФ может сотрудничать и с США, и с другими странами. Он отметил, что у России внушительные запасы редкоземельных металлов, которые в разы превышают запасы на Украине, и они гораздо более экономически выгодны с точки зрения добычи.

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