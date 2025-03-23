В Швейцарии заявили о готовности участвовать в урегулировании конфликта на Украине
Швейцария готова участвовать в мирных переговорах и урегулировании конфликта на Украине. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис.
«Лучший сценарий — это прекращение огня с мирными переговорами. Здесь мы, Швейцария, могли бы внести свой вклад», — сказал он в интервью газете Aargauer Zeitung.
Также, по словам дипломата, страна могла бы организовывать наблюдательные миссии в 2026 году в рамках своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Кроме того, Швейцария в силах организовать секции интересов обеих сторон при своих диппредставительствах в Москве и Киеве, отметил Кассис.
В этот же день спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что ведущим вопросом в урегулировании украинского конфликта остается международный статус новых регионов РФ. Он также назвал проблему признания новых территорий РФ международной.
Ранее, 16 марта, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия скептически относится к задействованию ОБСЕ в случае проведения миротворческой миссии на Украине.