Режиссер Михалков анонсировал презентацию Евразийской кинопремии на ММКФ
Презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии пройдет в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле. Об этом 22 марта режиссер Никита Михалков сообщил после своего творческого вечера в Москве.
Он также проинформировал, что в декабре состоится первое награждение.
«В апреле, Бог даст, в рамках Московского фестиваля будет презентация академии и премии «Бриллиантовая бабочка». А в декабре будет первое награждение», — объявил Михалков на творческом вечере «Территория моей любви».
Режиссер также добавил, что проведение премии в России, которая будет не фестивалем, но «дорогостоящей академической историей», запланировано на три года.
По его словам, интерес к киноакадемии уже проявили 25 стран.
Тогда же Михалков заявил, что премия «Оскар» перестала иметь реальную ценность из-за излишней политизированности, поэтому было принято решение о создании Евразийской киноакадемии и учреждении собственной кинопремии.