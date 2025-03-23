Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 23 марта

Небольшая облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 23 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +6 до +8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +4 до +9 градусов, а ночью температура может упасть до –7.

Ожидается слабый ветер.

Атмосферное давление составит 762–763 мм рт. ст.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что в выходные, 22 и 23 марта, москвичей ожидает преимущественно ясная погода. В эти дни осадков не ожидается. В то же время в Подмосковье условия останутся аналогичными: в течение всего дня осадки не предвидятся, а температура останется на уровне московских данных.