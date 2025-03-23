Рядовой Королев отвлекал на себя внимание ВСУ в ходе захвата вражеского опорника
Младший сержант Фируз Якупов в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В Минобороны России в воскресенье, 23 марта, рассказали о подвигах военнослужащих армии РФ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления и открыли по российским позициям артиллерийский обстрел. Расчет Якупова вступил в оборону, младший сержант лично уничтожил два пулеметных расчета и более 20 человек пехоты противника. В результате силами расчета артиллерия противника была подавлена.
Также в Минобороны отметили личное мужество, смелость и профессионализм гвардии рядового Валерия Королева, который действовал в составе штурмовой группы и получил боевую задачу по взятию опорного пункта ВСУ.
Королев оборудовал огневую позицию в удобном месте неподалеку от вражеского опорника, а затем направился к окопу ВСУ. Сумев незаметно подобраться к цели и закинув несколько гранат, рядовой быстро вернулся к своей огневой точке и прицельным выстрелом уничтожил огневую точку противника. Таким образом отвлекая на себя внимание ВСУ, Королев обеспечил боевым товарищам возможность скрыто подойти к вражескому опорному пункту с другой стороны. В результате атаки с тыла ВСУ отступили, оставив раненых и погибших.
Ранее, 22 марта, в Минобороны сообщали, что старший лейтенант Сергей Третьяков, командуя расчетом минометного орудия, оказывал поддержку российским мотострелковым подразделениям. В ходе боя расчет Третьякова сумел ликвидировать вражеский опорный пункт, в котором находился личный состав противника.