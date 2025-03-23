Нападающий «Чикаго» Марун сообщил о завершении карьеры по окончании сезона НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Марун в субботу, 22 марта, сообщил о завершении карьеры по окончании текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Иногда приходится отказаться от всего, что ты знаешь, и от всего, о чем мечтал всю свою жизнь. Я просто знаю, что моей семье пора начать новую главу в нашей жизни», — приводит слова Маруна пресс-служба лиги.

Для 36-летнего игрока это 14-й сезон в НХЛ и первый в составе «Блэкхокс», с которыми он подписал контракт 1 июля 2024 года.

Ранее, 18 января, пятикратный чемпион Олимпийских игр норвежский 31-летний биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему удавалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.