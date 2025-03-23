Командующий ВМС хуситов получил ранения из-за ударов США по Ходейде
В результате ударов США по городу Ходейда в Йемене пострадал командующий военно-морскими силами (ВМС) йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мансур ас-Саади. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил телеканала Al Hadath со ссылкой на источники.
По данным собеседников телеканала, Соединенные Штаты обстреляли морскую базу хуситов в Ходейде на побережье Красного моря.
Кроме того, ранения получили еще семь хуситов.
20 марта авиация США нанесла удары по позициям движения «Ансар Аллах» в Ходейде. Американские самолеты четырежды атаковали район Эль-Катиб в округе Эль-Мина.
17 марта сообщалось, что десятки йеменских хуситов погибли при ударах Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. За день до этого хуситы «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.