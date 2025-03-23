Премьер Великобритании Кир Стармер ограничен в своем стремлении отправить «миротворческие» войска на Украину, поскольку его страна сильно скована в возможностях армии. Об этом 22 марта сообщил портал UnHerd.

«Энтузиазм премьер-министра по поводу отправки солдат на передовую всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо значимую миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта», — сообщает издание.

При этом отмечается, что в качестве альтернативы страна могла бы предоставить свой военно-морской флот, поскольку даже «один корабль выглядит гораздо более существенным вкладом, чем небольшое количество войск».

«Однако шансы на военно-морское развертывание на Украине минимальны по одной простой причине: Турции пришлось бы пустить корабли в Черное море, а она, скорее всего, этого не сделает. В настоящее время там даже не размещены корабли ВМС США», — указывает UnHerd.

20 марта СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения ситуации на Украине. Газета The Times 16 марта сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании рассказали, что премьер-министр страны Кир Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.