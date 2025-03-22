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Венгерский город Секешфехервар был освобожден Красной армией 80 лет назад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ровно 80 лет назад, вечером 22 марта 1945 года, венгерский город Секешфехервар был освобожден солдатами 21-го советского гвардейского стрелкового корпуса. Впервые войска СССР смогли освободить город в декабре 1944 года, однако стремительная контратака сил вермахта заставила их покинуть недавно взятый город.

«Секешфехервар — это первая венгерская столица и город с очень драматичной историей, ведь в годы войны он несколько раз буквально переходил из рук в руки», — передает корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

В ходе ожесточенных боев город получил серьезные повреждения. Из 7842 зданий 813 были полностью разрушены. 2788 построек были серьезно повреждены, в результате чего стали непригодными для проживания. После войны саперы смогли обнаружить в городе и окрестностях 81 931 взрывное устройство. При этом в городе и по сей день продолжают находить мины, бомбы и неразорвавшиеся снаряды.

«Войска 21-го советского гвардейского стрелкового корпуса, наступая с северо-северо-востока, вошли в Секешфехервар. На улицах шли ожесточенные бои с оставшимися войсками 5-й танковой дивизии СС «Викинг», которые шаг за шагом отступали в юго-западную часть города», — напоминает городской портал.

21 марта командир 5-й танковой дивизии СС Карл Урлих приказал войскам полностью выйти из города ввиду того, что Секешфехервар было невозможно удерживать под натиском Красной армии. В итоге последние немецкие подразделения, удерживающие район железнодорожного вокзала, оставили позиции 22 марта к восьми часам вечера.

«Это крупный железнодорожный узел, он был нужен, здесь идет снабжение по железной дороге. Когда советские части вошли сюда в город, это была первая точка для немецкого командования, которую надо было отбить, потому что отсюда можно начать контрнаступление», — объяснил Андрей Оголюк, исследователь воинских захоронений.

В боях за Секешфехервар положили свои жизни многие советские солдаты. Один из них — рядовой Дога Д.Ф. — отец композитора Евгения Доги, получившего мировую известность за написание романтического вальса из мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь».

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21 марта 1945 года советские воины уничтожили нескольких гитлеровцев и подбили танки у озера Балатон в Венгрии. Так, батарея самоходных орудий старшего лейтенанта Кочерги сожгла и подбила восемь танков противника. 20 марта 1945 года войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по уничтожению группировки немцев в Восточной Пруссии, овладели городом Браунсберг — мощным опорным пунктом обороны противника. Также советские солдаты в этот день заняли более 40 других населенных пунктов, захватили город Альтдамм и ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина.

В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

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