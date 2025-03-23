В Москве автобус задавил упавшего на проезжую часть мужчину
На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину, который упал на дорогу перед ним. Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, на улице 26 Бакинских комиссаров водитель автобуса совершил наезд на мужчину», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Мужчина погиб на месте.
Сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В этот день в Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель грузовика насмерть сбил ребенка. Уточняется, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний иностранный гражданин.