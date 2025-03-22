В Москве на 84-м км МКАД Porsche столкнулся с грузовиком
В Москве на внешней стороне 84-го км МКАД Porsche столкнулся с грузовиком. Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы города, уточнили в ведомстве.
Как сообщил источник «Известиям», в аварии пострадали два человека, включая восьмилетнего ребенка. Их госпитализировали.
«Всего участниками ДТП стали три автомобиля. Женщина и ребенок находились в Porsche», — рассказал источник.
В этот день в Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель грузовика насмерть сбил ребенка. Уточняется, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний иностранный гражданин.