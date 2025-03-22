ЦСКА победил сербский «Партизан» в товарищеском матче в Белграде
Российский футбольный клуб из Москвы ЦСКА победил сербский коллектив «Партизан» в ходе товарищеского матча в Белграде.
Противостояние на поле завершилось со счетом 2:1. Игра прошла 22 марта на стадионе «Партизана».
«Счет на 66-й минуте открыл Алеррандро. На 90+1 минуте преимущество армейцев удвоил Рифат Жемалетдинов. В концовке хозяева сумели отыграть один мяч, отличился Александар Йованович», — уточняет «Спорт-Экспресс».
8 марта московский ЦСКА обыграл «Химки» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Встреча прошла на «ВЭБ Арене». Единственный гол в этом матче в добавленное время на 93-й минуте забил бразильский защитник красно-синих Виллиан Роша, пишет «Спорт-Экспресс». В итоге армейцы расположились в таблице на шестом месте с 35 баллами, а подмосковные футболисты идут на 12-й строчке, в их активе 19 очков.