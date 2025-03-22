К тушению нефтебазы на Кубани привлекли четыре пожарных поезда
К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре пожарных поезда. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил оперативный штаб региона.
«Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия. Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1,2 тыс. кв. м, а также охлаждать остальные», — указывается в Telegram-канале штаба.
К тушению привлечены 473 человека и 189 единиц техники, уточнили там.
О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.
21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожарных. В тот же день удалось ликвидировать горение в обваловании одного из резервуаров.