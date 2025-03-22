Российский фотохудожник Валентин Самарин умер в возрасте 96 лет
Российский фотохудожник Валентин Самарин умер в возрасте 96 лет. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе музея истории фотографии в Санкт-Петербурге.
«Сегодня на 97-м году жизни скончался метафизик петербургской фотографии Валентин Самарин. Спасибо, мастер, что были с нами», — сказано в публикации музея в социальной сети «ВКонтакте».
Валентин Самарин участвовал в первой в Ленинграде выставке андерграундной фотографии «Под парашютом», открывшейся в 1974 году. Позднее, в 1981 году, фотохудожник покинул СССР и остался жить во Франции в статусе политического беженца.
За 30 лет в эмиграции Самарин организовал более 90 выставок в Париже, Кельне, Мюнхене, Амстердаме, Брюсселе и других городах мира.