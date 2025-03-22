В РКН сообщили о массированной DDoS-атаке на провайдер Lovit
Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом 22 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.
«Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 9:58 21 марта и на данный момент всё еще продолжается. <...> Мощность атаки на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость — до 6,33 млн пакетов в секунду», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) помогают отражать кибератаку с помощью национальной системы противодействия DDoS-атакам. Оператор связи восстанавливает работу сервисов. Частично доступ в интернет жители начали получать с 22:00 21 марта.
Ранее, 20 марта, в РКН сообщили, что неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. В ведомстве порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.