Более 10 человек пострадали при взрыве трехэтажного здания в Тегеране
В Тегеране в результате взрыва обрушилось трехэтажное здание и пострадало не менее 10 человек. Об этом 22 марта сообщило агентство ISNA со ссылкой на противопожарную службу муниципалитета Тегерана.
«Здание, о котором идет речь, было трехэтажным и старым, и, как сообщается, люди, по всей видимости, копали колодец, чтобы проверить почву, что привело к утечке газа, взрыву и пожару, а также полному разрушению трех этажей», — уточнил пресс-секретарь службы Джалал Малеки.
Число пострадавших уточняется, 10 человек доставлены в медучреждения. На месте работают три пожарных наряда. В результате происшествия также были выбиты стекла в 12 соседних зданиях, ряд автомобилей получил серьезные повреждения, добавил Малеки.
20 марта произошел взрыв на электроподстанции, находящейся в 2,5 км от лондонского аэропорта Хитроу, в результате чего в воздушной гавани отключили электричество. Сам аэропорт серьезно пострадал после взрыва и пожара на электроподстанции и потерял энергию, которой бы хватило для обеспечения потребностей среднего города. Позднее Хитроу возобновил работу.