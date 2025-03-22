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СМИ сообщили об истощении запасов американских ракет ATACMS на Украине

NI: на Украине заканчиваются американские ракеты ATACMS
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Фото: TASS/U.S. Army via AP/John Hamilton
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются американские тактические баллистические ракеты ATACMS, которые были переданы прежней администрацией США во главе с бывшим президентом Джо Байденом. Об этом сообщило издание The National Interest.

«Не признавая этого публично, очевидно, что у украинцев опасно мало этих систем», — указано в материале.

По данным издания, западная оборонно-промышленная база в отличие от российской не может производить достаточное количество оружия для Украины, в число которого входят ATACMS. При этом отмечается, что без поставок таких ракет Киев не сможет в полной мере вести боевые действия в зоне конфликта.

Кроме того, с учетом превосходства российской армии над украинской на всех фронтах президенту США Дональду Трампу следует урезать обязательства перед Киевом и минимизировать участие Соединенных Штатов в этом конфликте, дополняет «Газета.Ru».

Исчерпание ATACMS и отказ сворачивать мобилизацию. Что пишут СМИ об Украине

Ранее, 12 марта, агентство Associated Press заявило, что Украина исчерпала все свои запасы ATACMS. Отмечалось, что всего Вашингтон поставил менее 40 таких ракет, которые закончились у Киева в конце января.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в текущем году силы противовоздушной обороны сбили 215 ракет ATACMS украинской армии. Он также указал на высокую эффективность ПВО в зоне спецоперации.

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