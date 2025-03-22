СМИ сообщили об истощении запасов американских ракет ATACMS на Украине
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются американские тактические баллистические ракеты ATACMS, которые были переданы прежней администрацией США во главе с бывшим президентом Джо Байденом. Об этом сообщило издание The National Interest.
«Не признавая этого публично, очевидно, что у украинцев опасно мало этих систем», — указано в материале.
По данным издания, западная оборонно-промышленная база в отличие от российской не может производить достаточное количество оружия для Украины, в число которого входят ATACMS. При этом отмечается, что без поставок таких ракет Киев не сможет в полной мере вести боевые действия в зоне конфликта.
Кроме того, с учетом превосходства российской армии над украинской на всех фронтах президенту США Дональду Трампу следует урезать обязательства перед Киевом и минимизировать участие Соединенных Штатов в этом конфликте, дополняет «Газета.Ru».
Ранее, 12 марта, агентство Associated Press заявило, что Украина исчерпала все свои запасы ATACMS. Отмечалось, что всего Вашингтон поставил менее 40 таких ракет, которые закончились у Киева в конце января.
16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в текущем году силы противовоздушной обороны сбили 215 ракет ATACMS украинской армии. Он также указал на высокую эффективность ПВО в зоне спецоперации.