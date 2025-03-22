Четыре украинских дрона атаковали районы Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью четырех беспилотников атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области. Об этом 22 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Ракитянском районе в хуторе Барилов дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно — повреждены кровля и фронтон частного дома», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, от детонации FPV-дрона в городе Валуйки загорелась сухая трава, что привело к возгоранию, которое удалость ликвидировать. Также от удара дрона повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта.
Кроме того, в селе Казначеевка беспилотник сдетонировал на территории частного дома, из-за чего были повреждены окна.
Информации о пострадавших не поступало. Гладков отметил, что данные о последствиях атаки уточняются.
Накануне Гладков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области погиб один человек и еще четыре пострадали. Он отмечал, что мужчина скончался на месте до приезда медиков. Четверо его коллег, находившихся рядом в момент атаки, получили ранения. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и другими ранениями.