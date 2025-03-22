Российский дзюдоист Агаян выиграл серебро на турнире Большого шлема в Грузии
Российский дзюдоист Армен Агаян завоевал серебро турнира Большого шлема 22 марта в Тбилиси.
В финале весовой категории до 73 кг спортсмен не смог одолеть представителя Грузии Лашу Шавдатуашвили. Бронзовую награду разделили Самуэль Гасснер, представляющий Австрию, и итальянец Леонардо Валериани.
В женском дивизионе россиянка Мадина Таймазова заняла третье место в весе до 70 кг. Она выбыла из состязания за золото в четвертьфинале, но в утешительном турнире одержала победу в трех схватках.
В декабре 2024 года российские дзюдоисты Аюб Блиев и Данил Лаврентьев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) в Токио.