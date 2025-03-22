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The Daily Mail сообщила об эпидемии высокоинфекционной чесотки в Великобритании

The Daily Mail: в Великобритании выявили эпидемию высокоинфекционной чесотки
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Max 4e
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В Великобритании растет число заражений высокоинфекционной чесоткой, кожные клопы становятся устойчивыми к лекарствам. Об этом 22 марта сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на данные Британской ассоциации дерматологов.

Отмечается, что за последние месяцы в королевстве резко выросло число заболевших чесоткой. При этом обычное лечение во многих случаях перестало помогать, что создало дополнительные возможности для распространения болезни.

«Трое из тысячи британцев — примерно 200 тыс. пациентов — инфицированы. Этот показатель выше среди 10–19-летних и пожилых людей», — говорится в материале.

По данным издания, чесотка распространяется через тесный контакт кожи с другими людьми, поэтому часто поражает целые семьи, а также жителей домов престарелых. Кроме того, паразиты могут жить в простынях и полотенцах. Симптомы заболевания проявляются через три-шесть недель после заражения.

Уточняется, что в последнее время появилось всё больше доказательств того, что инфекция выработала устойчивость к известным врачам препаратам, что делает их практически бесполезными.

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Ранее, 12 марта, Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, что по региону чесоткой переболели 123 человека. Отмечалось, что в основном чесотка диагностировалась у взрослого населения (88 человек). Почти 85% случаев — в городах региона. Чаще всего болели жители Красноярска, Канска, Назарово, Енисейска, Лесосибирска, Ужурского района и Таймырского муниципального района.

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