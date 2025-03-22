СМИ узнали о тревоге союзников США на фоне изменения внешней политики Трампа

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году ознаменовало значительный сдвиг во внешней политике страны, который оставил многих союзников в замешательстве. Об этом 22 марта сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, тревогу вызвал тот факт, что Белый дом ограничил ведение международных дел у профессиональных дипломатов из Госдепартамента и ужесточил политику по многим ключевым вопросам — от отношений с Россией до климата и торговли. Это шокировало чиновников, отвечающих за проведение внешней политики.

«Это непрофессионально и вызывает беспокойство. <…> Перемены были резкими, жесткими и масштабными. Государственные служащие напуганы, они не могут в полной мере выполнять свою работу, потому что у них нет доступа к тем, кто управляет этими процессами», — считает научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям и бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд.

По данным издания, многие посольства США за рубежом оказались практически отключены от Вашингтона, а их сотрудники жалуются на отсутствие указаний и неопределенность в отношении того, кто принимает решения. При этом некоторые правительства, имеющие прямые контакты с Трампом, в основном на Ближнем Востоке, обнаружили, что могут добиваться более эффективных результатов, чем при администрации бывшего президента страны Джо Байдена.

Также сотрудники Госдепартамента опасаются сокращений и реорганизации ведомства в соответствии с консервативными представлениями Трампа. Уточняется, что это приводит к снижению доверия между союзниками и затруднениям в координации внешней политики.

Ранее, 28 февраля, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан сообщил, что в США изменили политику для возобновления переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых компонентов и нюансов в американском внешнеполитическом курсе.