Один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов умер в возрасте 79 лет
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- Один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов умер в возрасте 79 лет
Заслуженный деятель искусств России и трижды лауреат премии «Ника», звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Владимир Персов умер на 80-м году жизни. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе «Ленфильма» со ссылкой на его родных.
«Сегодня ночью не стало одного из старейших звукорежиссеров киностудии «Ленфильм». <…> Владимир Маркович работал на киностудии с 1969 года. Он прошел все ступеньки профессии. «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно», — говорится в сообщении.
Персов начал свою карьеру на киностудии в качестве механика по обслуживанию звукотехники, после был ассистентом звукооператора. Его первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм «Соперницы» (1985) режиссера Виктора Садовского. В 1986-м он начал сотрудничать с Александром Сокуровым и выступил продюсером картин Сокурова «Молох» и «Телец».
До самой смерти Персов продолжал работать в кино, преподавал в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения на кафедре звукорежиссуры. В его фильмографии такие кинопроекты, как «Левша», «Дни затмения», «Одинокий голос человека», «Мать и сын», «Рыцари поднебесья», «Спаси и сохрани», «Австрийское поле», «Прикованный», «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия», «Темная ночь» и другие.