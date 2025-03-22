Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих. Об этом 22 марта сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл», — уточняется в сводке ведомства.
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов региона, а также в Яблоновке Сумской области, добавили в ведомстве.
Всего за время боевых действий в курском приграничье войска противника потеряли более 69 320 военных, 400 танков и 323 боевые машины пехоты.
Ранее в субботу сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил живую силу и опорный пункт украинских подразделений в приграничном районе Курской области. Уточнялось, что удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).