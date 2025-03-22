Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Мир
СМИ узнали о тревоге союзников США на фоне изменения внешней политики Трампа
Мир
Сийярто заявил об отказе Венгрии снять вето на прием Украины в ЕС
Мир
The Daily Mail сообщила об эпидемии высокоинфекционной чесотки в Великобритании
Общество
В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах
Происшествия
При атаке БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону повреждено 16 квартир
Мир
Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище
Мир
СМИ сообщили о намерении Пентагона разобраться с делом Маска через детектор лжи
Спорт
Канадец Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Министр торговли США Лютник заявил о продаже тысячи «золотых виз» за день
Мир
На Украине сообщили о захвате раскольниками храма УПЦ в Киевской области
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Интернет и технологии
В РКН сообщили о массированной DDoS-атаке на провайдер Lovit
Сюжет:

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных

0
EN
Фото: REUTERS/RFE/RL/Serhii Nuzhnenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих. Об этом 22 марта сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл», — уточняется в сводке ведомства.

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов региона, а также в Яблоновке Сумской области, добавили в ведомстве.

Всего за время боевых действий в курском приграничье войска противника потеряли более 69 320 военных, 400 танков и 323 боевые машины пехоты.

Свободное пространство: как выглядит очищенная от ВСУ Суджа
Противника в городе уже нет, но в небе над ним очень неспокойно, убедился корреспондент «Известий»

Ранее в субботу сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил живую силу и опорный пункт украинских подразделений в приграничном районе Курской области. Уточнялось, что удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025