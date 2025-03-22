В ХАМАС заявили об отсутствии стремления управлять Газой
Представители радикального палестинского движения ХАМАС заявили, что не заинтересованы в управлении сектором Газа, но намерены добиваться «общенационального консенсуса». Об этом 22 марта сообщил телеканал Al Jazeera.
«У нас нет амбиций по управлению Газой — нашим приоритетом является национальный консенсус, и мы привержены его результатам», — сказано в заявлении ХАМАС.
Там также добавили, что движение договорилось о создании в анклаве комитета общественной поддержки.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 14 марта предложил план по продлению режима прекращения огня в Газе до апреля, на периоды Рамадана и Песаха. ХАМАС, в свою очередь, указало на готовность его рассмотреть.
18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.