На Украине сообщили о захвате раскольниками храма УПЦ в Киевской области
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Белоцерковской епархии УПЦ.
«После окончания комендантского часа представители ПЦУ проникли на территорию Свято-Пантелеймоновского храма и, повредив замок боковой двери, проникли в храм», — уточнили на сайте.
Отмечается, что раскольники захватили храм в пятницу, 21 марта, в присутствии сотрудников правоохранительных органов и при поддержке городских властей.
Ранее, 6 марта, сообщалось, что сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области. По данным украинских СМИ, раскольники воспользовались тем, что благочинный Сторожинецкого района был госпитализирован.