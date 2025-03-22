Пропавшего на Филиппинах туриста из России нашли живым

Пропавшего в составе туристической группы из шести человек 38-летнего россиянина Антона Чернова нашли живым в районе города Амлан, предварительно, его жизни ничего не угрожает. Об этом 22 марта сообщили «Известиям» в посольстве РФ на Филиппинах.

«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем», — рассказали в представительстве.

Отмечается, что были найдены и остальные пять человек. Поиски длились два дня.

О том, что россиянина и еще пятерых иностранцев причислили к пропавшим без вести после того, как с группой была потеряна связь во время восхождения на вулкан Талинис, сообщалось накануне. Полиция островного государства заявила, что пропали также трое граждан Германии — мужчины 58, 60 и 67 лет, британец 63 лет и канадец.