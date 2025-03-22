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Депутат ЕП рассказал о волне банкротств в Германии из-за санкций против РФ

Представитель АдГ Бауземер: санкции в отношении России должны прекратиться
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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Экономика Германии сильно пострадала от антироссийских санкций, притом что сама Россиия не ощутила на себе каких-либо серьезных последствий от этих рестрикций. Об этом 22 марта заявил депутат Европарламента (ЕП), член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и общественного движения «Остановите санкции» Арно Бауземер.

«Меня очень удивляет, что даже спустя три года люди всё еще верят, что введение новых санкций навредит России. В этом случае, если тарифы на удобрения вступят в силу, единственные, кому мы нанесем вред, — это наши фермеры. <…> Мы видим, что Россия экономически никак не пострадала, но наша экономика очень сильно пострадала от этих санкций. И это должно прекратиться», — сказал Бауземер на заседании ЕП, его слова приводит сайт движения «Остановите санкции».

Он напомнил, что из-за антироссийских санкций Германию уже охватила волна банкротств предприятий сельского хозяйства. По его словам, на землях Саксонии-Анхальт, откуда он родом, в 2013 году было 560 молочных ферм, однако к 2025 году их количество сильно сократилось.

«И если вы хотите уничтожить сельское хозяйство, то вы на верном пути. Любой, кто заявляет о своей поддержке европейского сельского хозяйства, не может вводить или принимать решения о дополнительных тарифах здесь», — добавил Бауземер.

Отмечается, что ранее собрание всех профильных комитетов АдГ федеральной земли Саксонии-Анхальт обратилось к руководству партии и ее сторонникам на всей территории ФРГ с просьбой присоединиться к резолюции против санкций.

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Депутат бундестага от партии АдГ и заместитель председателя парламентской группы по США профессор Харальд Вайель 21 февраля заявил, что партия АдГ будет добиваться отмены санкций против России. По словам политика, партия также поддерживает ремонт газопроводов «Северного потока» и восстановление энергетического сотрудничества с Россией.

28 февраля стало известно, что индекс усталости жителей Германии от санкций против России, Китая и Ирана достиг максимума — тогда он составлял 9,4 из 10 баллов. С конца декабря он вырос на 0,4 пункта, свидетельствуют данные опроса движения «Остановите санкции».

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