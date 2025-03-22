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В Госдуме назвали условия для пенсии в 100 тыс. рублей

Гаврилов: пенсию в 100 тыс. рублей можно получить при зарплате в 230 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Для пенсии в размере 100 тыс. рублей нужно иметь официальную зарплату минимум 230 тыс. рублей при непрерывном стаже в 64 года. Об этом 22 марта сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

«Получение пенсии в размере 100 тыс. рублей возможно при сочетании трех условий: 1) официальная зарплата не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, 2) непрерывный стаж 64 года,», — рассказал он ТАСС.

Еще одним условием Гаврилов назвал отсрочку выхода на пенсию до 75 лет.

Так депутат прокомментировал итоги опроса «Банки.ру», по результатам которого 72% респондентов с доходом от 200 тыс. рублей назвали комфортным уровень пенсии от 100 тыс. рублей. По словам Гаврилова, совмещать сразу все критерии, чтобы выйти на стабильно высокую пенсию, почти невозможно, добавила «Газета.Ru».

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Днем ранее Гаврилов рассказал, что осенью 2025 года военные пенсии в России будут повышены на 4,5%. По словам парламентария, это в очередной раз приведет к росту выплат, которые в России получают военнослужащие и правоохранители на пенсии.

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