В Госдуме назвали условия для пенсии в 100 тыс. рублей

Для пенсии в размере 100 тыс. рублей нужно иметь официальную зарплату минимум 230 тыс. рублей при непрерывном стаже в 64 года. Об этом 22 марта сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

«Получение пенсии в размере 100 тыс. рублей возможно при сочетании трех условий: 1) официальная зарплата не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, 2) непрерывный стаж 64 года,», — рассказал он ТАСС.

Еще одним условием Гаврилов назвал отсрочку выхода на пенсию до 75 лет.

Так депутат прокомментировал итоги опроса «Банки.ру», по результатам которого 72% респондентов с доходом от 200 тыс. рублей назвали комфортным уровень пенсии от 100 тыс. рублей. По словам Гаврилова, совмещать сразу все критерии, чтобы выйти на стабильно высокую пенсию, почти невозможно, добавила «Газета.Ru».

Днем ранее Гаврилов рассказал, что осенью 2025 года военные пенсии в России будут повышены на 4,5%. По словам парламентария, это в очередной раз приведет к росту выплат, которые в России получают военнослужащие и правоохранители на пенсии.