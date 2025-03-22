ВС России дроном-перехватчиком уничтожили украинский БПЛА в Харьковской области
Российские военнослужащие с помощью оператора дрона-перехватчика уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 22 марта сообщило Министерство обороны РФ.
Там отметили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции.
«Расчеты боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе и выявляют разведывательные дроны противника и БПЛА с системой сбросов мин, выстрелов или самодельных взрывных устройств», — указывает Минобороны.
Против беспилотной авиации ВСУ российские военнослужащие применили малый дрон с установленным на нем сеткометом.
На кадрах объективного контроля видно, как дрон Вооруженных сил РФ приближается к вражескому БПЛА для отлова и сбрасывает на него специальную сеть. Она полностью охватывает беспилотник украинских боевиков, блокирует вращение его воздушных винтов, после чего тот падает на землю.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ с помощью наземных роботов в Харьковской области. Уточняется, что воздушная разведка российской армии обнаружила блиндажи и позиции украинских боевиков в лесополосах.