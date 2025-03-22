В США заявили о панике в ВСУ после прохода военных РФ по газопроводу в Судже
Операция российских военных «Поток», в ходе которой им удалось пройти по газопроводу близ Суджи, вызвала панику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставила командование противника дать приказ отступать. Об этом 22 марта написала американская газета The Wall Street Journal.
«Ситуация уже была критической <…> российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины заявила, что предотвратила попытку, <…> солдаты заявили, что это вызвало панику», — указанно в тексте.
Обеспокоенность украинских полевых командиров заставила их приказать своим солдатам отступить до получения приказов от старших офицеров, добавила «Газета.Ru».
О проведении операции «Поток» («Труба») по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ.