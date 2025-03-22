СМИ сообщили о возможности Трампа подорвать деятельность НАТО разными способами

Президент США Дональд Трамп может различными способами подорвать деятельность НАТО, в том числе и не выходя из альянса. Об этом 22 марта заявил американский журнал Newsweek.

«На самом деле у Белого дома есть множество вариантов, если он захочет подорвать альянс. По мнению экспертов, чтобы фактически положить конец НАТО без формального выхода, администрации Трампа достаточно нанести удар по доверию, лежащему в основе самого существования альянса», — пишет издание.

Так, чтобы избежать всех формальностей, Трамп, по мнению доцента Эксетерского университета Дэвида Благдена, например, может просто заставить других стран-членов усомниться в приверженности США статье 5 договора НАТО о коллективной обороне.

«Доверие, которое было основой отношений, уже начало разрушаться», — считает директор по международной безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Нил Мелвин.

Издание отметило, что США также могут прекратить участвовать в учениях НАТО, чтобы оценить, как страны-союзники будут реагировать на кризисы в Европе. Помимо этого, представители США могут перестать посещать определенные встречи, особенно те, которые связаны с вводом войск или поддержкой Европы. Это может послужить сигналом о том, что Америка не встанет на защиту Европы в любом возможном конфликте.

Newsweek также рассказал, как Трамп может вывести США из НАТО, однако этот процесс требует времени. Чтобы это сделать, американскому лидеру необходимо уведомить партнеров о подобном решении за год, согласно 13-й статье альянса. К тому же, по словам бывшего представителя НАТО Эдварда Кристи, Трампу необходимо будет согласовать свое решение с комитетом сената по международным отношениям и комитетом палаты представителей США по иностранным делам.

Телеканал NBC News 19 марта со ссылкой на источники сообщил о возможном намерении администрации президента США Дональда Трампа отказаться от командования силами НАТО в Европе. Согласно информации издания, Америка рассматривает план отказа от роли Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами.

В январе Трамп говорил о том, что не уверен в продолжении спонсирования НАТО, так как Штаты защищают участников блока, а в ответ помощи не получают. По его словам, он будет добиваться, чтобы государства Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.