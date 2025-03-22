Папа римский Франциск впервые выступит на публике после болезни 23 марта

Папа римский Франциск впервые за пять недель выступит на публике в воскресенье, 23 марта, после продолжительного лечения от воспаления легких. Об этом 22 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

Так, понтифик произнесет благословение из окна своей палаты в римской больнице Джемелли.

Отмечается, что последний раз папа римский был замечен на прошлой неделе во время молитвы в больничной часовне.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что папа римский Франциск больше не нуждается в вентиляции легких по ночам, а также есть и другие улучшения. Отмечалось, что наблюдался прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.

О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.

10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. При этом в Святом престоле сообщили, что папе римскому необходимо продолжать лечение в условиях стационара в течение нескольких последующих дней.