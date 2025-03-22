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В Турции задержали почти 350 человек в связи с акциями протеста

Глава МВД Турции Ерликая: 343 человека задержаны в связи с протестами 21 марта
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
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В Турции задержали почти 350 человек в связи с акциями протеста, прошедшими в пятницу. Об этом 22 марта сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

«В ходе расследования столичного муниципалитета Стамбула <...> были задержаны 343 подозреваемых в действиях, произошедших прошлой ночью», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Глава МВД подчеркнул недопустимость нарушения общественного порядка и провокаций.

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Накануне сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в этот день проходили также в Анкаре.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.

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