В Турции задержали почти 350 человек в связи с акциями протеста
В Турции задержали почти 350 человек в связи с акциями протеста, прошедшими в пятницу. Об этом 22 марта сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
«В ходе расследования столичного муниципалитета Стамбула <...> были задержаны 343 подозреваемых в действиях, произошедших прошлой ночью», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Глава МВД подчеркнул недопустимость нарушения общественного порядка и провокаций.
Накануне сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в этот день проходили также в Анкаре.
Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.